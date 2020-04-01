СК предлагает ввести конфискацию сверхлегких самолетов для нарушителей

Проведенный в Следственном комитете РФ анализ причин авиационных происшествий показал, что необходимо более детально регламентировать правовой статус лиц, управляющих сверхлегкими пилотируемыми воздушными судами. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, нужно разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и выполнения полетов частными пилотами.

"Кроме того, возможно, увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения. Подчеркну, что наши предложения были восприняты. С участием представителей ведомства начата работа по их реализации на площадке правительства Российской Федерации", - рассказал председатель Следственного комитета РФ.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в ближайшем номере "РГ".