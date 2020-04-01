Сможет ли курс рубля восстановить потери

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- На рынках образовалось что-то вроде шаткого равновесия. После четырех недель настоящего краха, фондовые индексы США и Европы отскочили от минимумов на прошлой неделе. Рынки отскочили от многолетних минимумов, но теперь явно подвисли в ожидании. Дальнейший их шаг поможет понять, на прошлой неделе мы увидели "прыжок дохлой кошки" или же начало долгого пути восстановления рынков.

Данные из Китая во вторник утром несколько снизили накал опасений, показав, что страна быстро восстанавливается после изоляции нескольких провинций. Участники рынка смотрят на Китай как на пример того, что ждет развитые экономики в марте-апреле, и это несколько вернуло интерес к рублю как излишне перепроданному в период рыночной паники ранее в марте.

Другая точка, где также сохраняется неуверенное равновесие, это нефть. Котировки черного золота обвалились в понедельник в область 18-летних минимумов по Brent и WTI, а Urals оказалась на уровнях, которые не видела с 1999 года. Данный рынок оказался "на дне" как раз перед телефонным разговором президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Прирост на 5% во вторник позволил котировкам отойти от минимумов и также несколько сглаживает давление на рубль.

Дополнительно инвесторы также сравнительно спокойно реагируют на усиление карантинных мер. Очевидно, что рынки считают ужесточение карантина сейчас адекватной реакцией, которая позволит экономике быстрей выплыть на поверхность

Впрочем, стоит предостеречь от попыток поставить на рубль прямо сейчас. До сих пор темпы распространения заболевания в России продолжают усиливаться, что несколько тревожит рынки. Кроме того, рубль держится весьма высоко относительно текущей просадки нефти. Это означает, что он вполне может проигнорировать отскок котировок энергии, просто потому что до этого не спешил снижаться вслед за ними.

Долгие восстановления после резких обвалов исторически свойственны рублю. А наиболее резкие провалы, стартовавшие в 2008-м и 2014 годах, рубль восстанавливал на 50-70%, но не полностью. И это хорошая новость.

Плохая же новость состоит в том, что рублю пока не от чего оттолкнуться, чтобы начать восстановление. Нет ни резкого разворота по нефти или фондовым рынкам. Нет также (пока) надежных свидетельств, что пик роста заболеваемости коронавирусом в России пройден.

При этом нефти и газа по-прежнему поставляется намного больше, чем мировая экономика способна потребить, что заставляет инвесторов с настороженностью смотреть на перспективы прибыли компаний. Также тревожат инвесторов требования регуляторов Европы отказаться от выкупа собственных акций и дивидендов компаниям (как минимум, не повышать их) тем компаниям, которые получают доступ к финансированию от государства. Если эта практика будет применена в России, это серьезно снизит инвестиционную привлекательность наших "голубых фишек", чьим конкурентным преимуществом были как раз дивидендная доходность, а байбэки - поддерживали рост курсов акций.