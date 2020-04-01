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01.04.2020 09:15
Рубрика: Экономика

Социальные и государственные пенсии увеличились на 6,1 процента

Текст: Ольга Игнатова
С 1 апреля проиндексирован размер социальных пенсий и пенсий по гособеспечению (пенсии "чернобыльцам" и членам их семей, пенсии инвалидам вследствие военной травмы, государственные пенсии участникам Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, военнослужащим, проходящим службу по призыву и т.д).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индексация произведена с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индекс роста за 2019 год составил 1,061, поэтому пенсии с 1 апреля увеличены на 6,1%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Какие законы вступают в силу в апреле

Как сообщает Пенсионный фонд России, увеличение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. Большинство получателей социальной пенсии являются инвалидами (2,1 млн человек). Миллион человек получают такой вид пенсии и в связи с потерей кормильца. Также социальные пенсии назначаются людям, у которых не сформирован страховой стаж. То есть они официально не были трудоустроены, либо трудились официально незначительное время. Из-за этого им просто не хватило баллов и трудового стажа для назначения страховой пенсии. Социальные пенсии назначаются на пять лет позже страховых.

В среднем социальная пенсия выросла на 554 рубля. Теперь ее средний размер составляет 9,4 тысячи рублей.

В числе получателей социальной пенсии - дети до 18 лет, потерявшие кормильца, дети-сироты, инвалиды. Средний размер социальной пенсии по потере кормильца в 2020 году составит 10 057 рублей, по инвалидности - 9 844 рубля, по старости - 15 900 рублей.

Экономика Пенсии и пособия Вступают в силу в апреле 2020 года Повышение пенсий

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