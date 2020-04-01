Сроки Всероссийской переписи населения, основной этап которой запланирован на октябрь 2020 года, подверглись корректировке из-за коронавируса. Правда, пока речь идет лишь о переписи в труднодоступных районах, в которых проживают около 500 тысяч человек. Эта работа должна была начаться уже в апреле, но теперь будет отложена на второе полугодие, сообщили в пресс-службе Росстата.

"Перепись на труднодоступных и отдаленных территориях проходит не только в апреле, а в период с апреля по декабрь, - пояснили в пресс-службе Росстата. - В список таких территорий входят отдельные районы различных регионов страны: от Чукотки и Архангельской области до Бурятии и Хабаровского края".

Перепись на труднодоступных и отдаленных территориях проходит с апреля по декабрь

На Ямале, например, около 17 процентов жителей - кочующие оленеводы. Бегать за каждым чумом по тундре - дело неблагодарное. Но один раз в году все обитатели огромных пространств собираются на праздник - День оленевода. В этом году он выпал на 4-5 апреля, и переписчики хотели воспользоваться такой удачной возможностью. Однако в дело вмешался коронавирус. Теперь надо будет искать другой способ.

В других местах сложности связаны с дорогами и распутицей, туда надо добираться по зимнику, добавляют в пресс-службе. Куда-то можно попасть только летом по реке. В Росстате все эти нюансы знают и учитывают при планировании своих мероприятий.

"Сегодня приоритет - здоровье и благополучие жителей России, - заявил глава Росстата Павел Малков. - Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и различные варианты организации и проведения Всероссийской переписи населения, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате".

В целом подготовка к проведению переписи в октябре идет по плану, отмечают в ведомстве. Из-за коронавируса пришлось отменить традиционные семинары для сотрудников территориальных органов статистики и провести их в онлайн-режиме.