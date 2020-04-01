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01.04.2020 16:38
Рубрика: В мире

Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали

Текст: Сусанна Альперина
Фото: AP Photo/Mahmoud Illean, File Фото: AP Photo/Mahmoud Illean, File
Фото: AP Photo/Mahmoud Illean, File

В Израиле продезинфицировали Стену Плача, к которой ежегодно прикасаются миллионы туристов и паломников со всего мира. Как известно, при посещении святыни они оставляют в ней записки с мольбами и пожеланиями к Богу, а примерно за неделю до праздника Песах, начало которого в этом году выпадает на 8 апреля, их изымают специальные работники. По сложившейся традиции записки извлекаются из Стены Плача дважды в год и подлежат специальному ритуальному захоронению на Масличной горе.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Утром 31 марта записки, оставленные между камнями за последние полгода, были аккуратно изъяты с использованием перчаток и одноразовых деревянных инструментов. Работники уложили их в специальные пакеты, которые потом по традиции были захоронены в генизах - местах хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных текстов и их фрагментов, содержащих имена или эпитеты Бога, а также предметов ритуала, уничтожение которых запрещено еврейскими религиозными законами.

После этого нижняя часть поверхности Стены Плача была обработана дезинфицирующим раствором.

В связи с ситуацией с Covid-19 в Израиле введены строгие карантинные меры. В частности, запрещено собираться на коллективные молитвы в помещениях и на открытом воздухе. Однако чтобы не допускать прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни, правительство сделало исключение, разрешив трижды в сутки у Стены Плача проводить молитву с участием десяти человек.

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