Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали

В Израиле продезинфицировали Стену Плача, к которой ежегодно прикасаются миллионы туристов и паломников со всего мира. Как известно, при посещении святыни они оставляют в ней записки с мольбами и пожеланиями к Богу, а примерно за неделю до праздника Песах, начало которого в этом году выпадает на 8 апреля, их изымают специальные работники. По сложившейся традиции записки извлекаются из Стены Плача дважды в год и подлежат специальному ритуальному захоронению на Масличной горе.

Утром 31 марта записки, оставленные между камнями за последние полгода, были аккуратно изъяты с использованием перчаток и одноразовых деревянных инструментов. Работники уложили их в специальные пакеты, которые потом по традиции были захоронены в генизах - местах хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных текстов и их фрагментов, содержащих имена или эпитеты Бога, а также предметов ритуала, уничтожение которых запрещено еврейскими религиозными законами.

После этого нижняя часть поверхности Стены Плача была обработана дезинфицирующим раствором.

В связи с ситуацией с Covid-19 в Израиле введены строгие карантинные меры. В частности, запрещено собираться на коллективные молитвы в помещениях и на открытом воздухе. Однако чтобы не допускать прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни, правительство сделало исключение, разрешив трижды в сутки у Стены Плача проводить молитву с участием десяти человек.