Стоит ли верить изобретателям чудодейственных снадобий против COVID-19

Подобные рецепты получения в домашних условиях противокоронавирусных снадобий появляются и в периодической прессе. Так, недавно в русскоязычной еженедельной израильской газете "Новости недели" ("НН") в разделе "Свой опыт" вышла статья под весьма многообещающим заглавием "Коронавирус и возможности его лечения". И начинается это сочинение так: "В последний год совершенно случайно и непреднамеренно я приобрел положительный личный опыт, а может, даже пришел к случайной, но полезной медицинской "находке": мне удалось быстро и просто устранить собственное вирусное заболевание верхних дыхательных путей, промыв рот и носоглотку, и попросту выпив раствор повышенной кислотности". Доктор, статья которого в "НН" подписана только фамилией, проверил, как он назвал свой "патент" излечения (не коронавируса - З.Г.) на жене, старшей дочери и друзьях. Ввиду того, что COVID-19, возбудитель коронавируса, относится к уже известным вирусам носоглотки, автор "своего опыта" в израильской русскоязычной газете считает, что ему, ни много ни мало, удалось случайно сделать открытие, которое излечит мир от коронавируса.

С подобной точкой зрения согласиться никак нельзя, ибо случайных открытий в науке было совсем немного. В медицине случайным считается, например, открытие британцем Александром Флемингом в 1928 году пенициллина. Но ведь этот ученый целенаправленно занимался микробиологией. Как говорил знаменитый Луи Пастер: "Случай является на помощь тому, кто неустанно его ищет". Научное познание развивается по своим законам.

Рецепты получения в домашних условиях противокоронавирусных снадобий в Израиле появляются и в периодической прессе

Тем не менее "РГ" обратилась к доктору Симоне Мерон, много лет проработавшей в пульмонологическом отделении одной из иерусалимских клиник. Доктор Мерон, уроженка Италии, овладела русским языком уже в Израиле. Ознакомившись по просьбе "РГ" с публикацией "Свой опыт" в "НН", Симона Мерон сказала: "В принципе рекомендации, предложенные в этой статье, вполне подходящи при гриппе и вирусных воспалениях верхних дыхательных путей. Но они отнюдь не новационны и не могут считаться "прорывом" в лечении пневмонии, вызванной вирусом COVID-19".

Доктор Реувен Куприянов из Института науки имени Хаима Вейцмана в Реховоте также согласился высказать свое мнение на рецепты многочисленных "чудодейственных снадобий", появляющихся в социальных сетях и СМИ. Он обратил внимание на тот факт, что практически никто из "открывателей" и "изобретателей" лекарства против коронавируса не предлагает таинственных средств, каких-то особых субстанций. Многие ингредиенты, из которых готовятся "патенты"-снадобья, сами по себе обладают лечебными характеристиками. Например, розмарин, добавленный в пищу, способствует выделению желудочного сока, улучшает пищеварение. Отвар имбиря с медом и лимоном издавна используют при простудных заболеваниях. "Но к лечению заразы COVID-19 все эти средства не имеют никакого отношения!" - утверждает доктор Куприянов. По его мнению, все рецепты и рекомендации многочисленных доморощенных целителей с фармацевтическими амбициями не иначе как "коронные" шуточки на ставшую модной тему.