В Ираке раскопали 5000-летнее святилище шумерского бога войны

Работающие в Ираке археологи из международной исследовательской группы при проведении раскопок в священном городе Уруку обнаружили культовую площадку, использовавшуюся для ритуалов в честь бога-воина.

Об открытии рассказывает Live Science. Археологи раскопали площадку, возраст которой составляет около 5000 лет. Она была создана жителями древнего города Гирсу и называлась Уруку, что буквально означает "священный город".

По мнению ученых, культовая площадка использовалась для проведения ритуалов в честь почитаемого грозного месопотамского бога-воина Нингирсу. В шумерской мифологии это был бог войны. Его культ расцвел примерно ко II тысячелетию до нашей эры. Это было одно из божеств, входивших в круг богов древнего государства Лагаш.

Археологи полагают, что в Уруку действовала целая культовая зона, посвященная Нингирсу. На самой площадке проводились праздники огня и жертвоприношения животных, а вокруг нее проходили ритуальные шествия.

В ходе раскопок археологи обнаружили более 300 разбитых церемониальных керамических чаш, мисок, горшков и сосудов с носиками, а также большое количество костей животных, вероятно, принесенных в жертву.

Одним из самых примечательных предметов, найденных исследователи, оказалась бронзовая статуэтка в форме утки с глазами, изготовленными из ракушек. Этот артефакт, возможно, был посвящен Нанше - богине воды, повелительнице болот и водяных птиц. Исследователи также обнаружили фрагмент вазы с надписью, посвященной Нингирсу.

Они считают, что найденная ими керамика использовалась во время религиозных праздников. В центре площадки располагалась ритуальная яма, в которой и было найдено множество костей. Причем это были самые разнообразные животные. Анализ показал, что в жертву приносили овец, коров, оленей, газелей, коз и свиней, а также птиц и рыбу. После ритуального пиршества в яму сбрасывали чаши и сосуды.

Команда археологов также обнаружила восемь заполненных пеплом овальных углублений. Это говорит о том, что по периметру площадки горели костры. Огонь не только символизировал мощь бога Нингирсу. Костры нужны были и просто для освещения площадки.

Археологи считают, что эта культовая зона активно использовалась в течение периода, названного "ранним династическим". Он длился между 2950 и 2350 годами до нашей эры.

К слову, в конце XIX - начале XX веков в городе Гирсу были обнаружены клинописные таблички, которые описывают религиозные праздники и шествия. В них упоминается и культовая зона, возможно, та самая, которую раскопали только в наши дни. Согласно древним описаниям религиозный праздник в честь Нингирсу проводился два раза в год и длился три-четыре дня. Религиозное шествие брало старт в центре города.