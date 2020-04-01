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01.04.2020 15:06
Рубрика: Культура

Талантливые дети со всего мира объединились, чтобы поблагодарить врачей

Текст: Наталья Лебедева
В интернете набирает популярность новый флешмоб #YpfVirusuNet, инициаторами которого стали Международная детско-юношеская филармония будущего и Фонд "Искусство на все времена". Они обратились к талантливым ребятам по всему миру с предложением организовать международный видеофестиваль детско-юного творчества, чтобы сказать "Спасибо!" врачам, оказавшимся на передовой войны с вирусом.
Символ акции - рисунок московской школьницы Маши Барановой. Фото: Предоставлено организаторами флешмоба. Символ акции - рисунок московской школьницы Маши Барановой. Фото: Предоставлено организаторами флешмоба.
Символ акции - рисунок московской школьницы Маши Барановой. Фото: Предоставлено организаторами флешмоба.

Юные музыканты, художники, поэты, танцоры из разных городов России и других стран записывают пожелания врачам и размещают свои творческие работы под единым хэштегом #YpfVirusuNet.

Символом акции стал одуванчик, который нарисовала московская школьница Маша Баранова. "Одуванчик - такой же хрупкий, как жизнь. А шарик из его пушинок - такой же круглый, как наша Земля... Давайте беречь друг друга и нашу Планету! ", - призывает всех юная художница. А шестилетняя Валентина Барко, живущая в итальянском городе Сан-Ремо, специально для видеофестиваля записала песню собственного сочинения о том, как хорошо жить на свете.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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"Смысл этого движения - поощрение активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Не сидеть сложа руки, а попытаться, к примеру, передать слова поддержки врачам, с помощью своего творчества передать приветы тем, кому в эти дни приходится нелегко", - объясняет директор Международной детской филармонии и президент фонда "Искусство на все времена" Лада Меркулова.

Она уверена, что подростки из разных стран, объединяясь, почувствуют свою причастность к общей заботе.

"Это социальный проект, побуждающий детей к творчеству. Это становится особенно актуально, когда все выставочные залы и музеи закрыты и дети вынуждены оставаться дома на карантине. А потребность ребят делиться своими эмоциями велика", - продолжает Меркулова.

Когда карантин закончится, самые активные участники движения будут приглашены в концертные программы Международной детской филармонии.

Присоединиться к акции очень просто - нужно разместить свое видео на YouTube или в социальных сетях с хештегом #YpfVirusuNet.

Организатор собирает все видеоработы в единый плейлист на канале фестиваля искусств в YouTube. Ссылка отправляется в медицинские учреждения разных стран мира.

Культура Арт

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