Тюрьмы США будут изолировать заключенных в камерах на две недели

Бюро тюрем США объявило, что федеральная пенитенциарная система США перейдет в состояние повышенной изоляции, поскольку она борется с распространением коронавируса за решеткой.

Начиная со среды, заключенные будут содержаться в своих камерах в течение двухнедельного периода, за исключением некоторых программ и услуг, таких как лечение психических заболеваний и образование.

Агентство заявило, что такие услуги, как доступ к тюремным магазинам, прачечной, душевым и стационарным телефонам, будут "предоставляться по мере возможности".

Такие строгие правила были приняты через несколько дней после первой смерти от коронавируса в федеральной тюремной системе США. Это произошло во время выходных в тюрьме Луизианы.