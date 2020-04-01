Траты на борьбу с эпидемией не потребуют поправок в бюджете

Это сделано в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, сказано в пояснительной записке к документу.

Законом предусматривается организация комиссии Федерального собрания РФ, в которую войдут войдут семь представителей от Госдумы и столько же от Совета Федерации. Задачей нового органа в 2020 году будет утверждение бюджетных расходов на борьбу с коронавирусом, а также минимизация влияния общего ухудшения экономической ситуации в мире из-за эпидемии на отдельные отрасли российской экономики.

Комиссия будет работать в связке с Минфином России, который будет представлять в нее предложения по перераспределению расходов бюджета. Комиссия сможет либо одобрить предложения Минфина в трехдневный срок, либо вынести присланные предложения на рассмотрение в Госдуму.

Кроме того, в опубликованном документе предусматривается возможность увеличения общего объема расходов бюджета в 2020 году без внесения изменений в в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" за счет денег резервного фонда правительства.

Региональные и местные власти также без правки своих бюджетов смогут перераспределять средства на финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий пандемии.