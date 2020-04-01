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01.04.2020 14:10
Рубрика: Спорт

Тренер назвала 10 правил для легкого фитнеса во время самоизоляции

Текст: Николай Грищенко
Режим домашней самоизоляции - это не повод отказываться от гимнастики и занятий спортом. Фитнесом можно успешно заниматься в квартире, что положительно отразится не только на фигуре и здоровье, но и обеспечит заряд бодрости и хорошего настроения.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

"У домашних тренировок есть свои плюсы. Первый и самый основной - в таких условиях сложно перетренироваться, поэтому можно заниматься каждый день", - заявила изданию aif.ru инструктор групповых фитнес-программ и персональный тренер Анастасия Чамкина.

Фото: Артемий Гордеев / Родина
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На время тренировки по возможности лучше уединиться, особенно если у вас есть маленькие дети или животные. Главное условие - помещение должно хорошо проветриваться. Для того, чтобы занятия были продуктивней нужно составить четкий график занятий, что поможет сформировать привычку у тела к физической нагрузке. В идеале упражнения надо делать через час-полтора после еды.

Домашняя тренировка должна длиться от 30 минут до часа. Йоге или растяжке можно уделить полтора или даже два часа, а вот танцевать можете столько, сколько просит душа. Главное не забыть размяться перед началом упражнений.

С помощью зеркала или телефона, можно удостовериться в том, что вы все делаете правильно и проще отследить ошибки. Не следует спешить осваивать слишком сложные и травмоопасные упражнения, сделайте упор на простых вариантах.

Фото: iStock
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Во время небольших перерывов нужно делать различные физические упражнения. Идеально подойдет суставная гимнастика - вращение локтями, тазом, шеей и стопами. В полдень лучше сделать небольшой комплекс на пресс, приседания, выпады или отжимания.

Домашние предметы можно превратить в спортивные снаряды. Гантели заменит пластиковая бутылка с водой, кирпичи для йоги - стопка книг, с помощью дивана или батареи можно закрепить ноги для упражнений на пресс. Кроме того в интернете можно найти онлайн-тренеров, которые дадут различные советы.

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