Третьяковка выложила в Сеть полный фотоархив своих выставок

В таком объеме свои фотоархивы Третьяковка раскрывает впервые. В свободном доступе оказались лучшие экспонаты главных проектов галереи за последние пять лет. Пользователи увидят работы Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Василия Верещагина и нынешней выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Большинство фотографий опубликованы впервые.

Третьяковская галерея продолжит пополнять "Фотоархив Третьяковской галереи на "Яндексе". "Для пользователей - это уникальная возможность вспомнить любимые выставки или увидеть их впервые. А также источник вдохновения для дизайнеров, архитекторов и поле исследований для кураторов и искусствоведов", - говорят в Третьяковке.

Но это не первый онлайн-проект Третьяковской галереи. Ранее она запустила #ТретьяковкаДома - цикл виртуальных лекций научных сотрудников музея и экскурсий по постоянной экспозиции, а также концертов и кинопоказов.

Также у Третьяковки есть проект "Лаврус", с помощью которого каждый сможет разгадать просветительский онлайн-ресурс об искусстве, культуре и истории через призму русского искусства и коллекции Третьяковской галереи.