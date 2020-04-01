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01.04.2020 14:05
Рубрика: Общество

У двух руководителей МЧС коронавирус не подтвердился

Текст: Тимофей Борисов

С опровержением о госпитализации из-за коронавируса двух директоров департаментов МЧС России выступила пресс-служба ведомства. У обоих начальников обычное простудное заболевание и они перешли на "удаленку".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Делать специальное заявление пресс-службе МЧС пришлось в ответ на ранее распространенную информацию о госпитализации одного генерала и одного полковника. Речь шла о директоре департамента спасательных формирований Игоре Кутровском и главе департамента информационных технологий и связи МЧС РФ Сергее Ефименко. Информацию накануне распространило одно из столичных СМИ. К счастью, это оказалось фейком.

"Как официальный представитель МЧС России я хочу заверить, что указанные руководители департаментов проявили бдительность и ушли на режим самоизоляции после того, как у них немного поднялась температура. Но симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено, поставлен диагноз ОРВИ", - сообщила директор департамента информационной политики МЧС Жанна Терехова информагентству ТАСС.

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