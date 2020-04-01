Ученые прогнозируют до 240 тысяч жертв COVID-2019 в США

Ученые, отвечающие за разработку стратегии правительства США по борьбе с эпидемией коронавируса, сообщили мрачный прогноз по количеству жертв среди американских граждан от заболевания COVID-2019. Согласно озвученным на специальном брифинге в Белом Дом оценкам, смертельный вирус может убить от 100 до 240 тысяч американцев.

Такие цифры привели ведущие эксперты по инфекционным заболеваниям Антони Фаучи и Дебора Биркс, сообщает газета The New York Times. Назвав столь высокое количество возможных смертей от коронавируса "реальным" даже в условиях введенных жестких ограничений на передвижение в США, доктора подчеркнули: число жертв может быть гораздо больше, если американцы не будут строго следовать рекомендациям правительства.

Отмечается, что пугающие прогнозы основаны на глубокой аналитической и научной проработке различных моделей развития пандемии.

Со своей стороны, выступивший в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал американцев готовится к худшему. "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим тяжелым временам", - заявил лидер США и добавил, что стране "придется пройти через очень трудные две недели".

Напомним, что на текущий момент в Америке зарегистрировано более 183 тысяч случаев инфицирования COVID-2019. Скончались от коронавирусного заболевания 3700 человек, из них больше 1500 в Нью-Йорке, который стал эпицентром пандемии в США.