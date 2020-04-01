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01.04.2020 17:48
Рубрика: Спорт

УЕФА объявил о переносе всех своих турниров на неопределенный срок

Текст: Артур Нанян

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением относительно сроков проведения турниров под своей эгидой.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В организации сообщили о переносе всех матчей национальных сборных, которые должны были состояться в июне 2020 года. Речь идет о встречах чемпионата Европы у мужчин и отборочного турнира Евро-2021 у женщин.

Также было принято решение о переносе возобновления матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления. А чуть ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА планирует провести оставшиеся игры еврокубков ориентировочно в июле при пустых трибунах.

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