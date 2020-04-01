Министерство юстиции России внесло в правительство законопроект, создающий правовую платформу для внедрения полностью дистанционных услуг ЗАГСов. Уже в ближайшее время суперсервисы, позволяющие онлайн сходить в ЗАГС, могут быть запущены в пилотном режиме.

Подобная работа ведется давно, однако нынешняя ситуация заставляет ускорить продвижение проекта внедрения онлайн-ЗАГСа. При этом многие эксперты особо обращают внимание желающих обвенчаться по скайпу: нет, такой возможности в обозримом будущем не представится. И вызывает большой вопрос: нужна ли она вообще? Все-таки свадьба требует личного присутствия как минимум троих человек: жениха, невесты, а главное - того, кто поставит им штамп в паспорте. Вряд ли технологии дойдут до такого, что можно будет поцеловаться и тут же заказать штамп в паспорте через портал госуслуг.

Проект же минюста предполагает перевод в дистанционную форму двух функций ЗАГСа: регистрации рождения и смерти. Как пояснили в ведомстве, подобные услуги могут оказываться в рамках будущих суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека".

"По поручению председателя правительства Российской Федерации Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - сообщили в ведомстве. - Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги".

Представили ведомства также напоминают, что в данный момент законом предусмотрена возможность подачи в форме электронных документов заявлений о государственной регистрации следующих актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть и некоторые другие.

Но для того чтобы получить документ, надо в любом случае прийти лично.

"Так, каждая запись акта гражданского состояния должна быть прочитана заявителем, подписана им и составляющим запись работником органа ЗАГС, скреплена печатью органа ЗАГС", - поясняют в ведомстве.

Помимо этого, заявитель получает на руки оформленное на бланке строгой отчетности свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Однако в век технологий меняются многие подходы, и многие вопросы начинают решаться дистанционно. Вовсе не вирус заставил нас задуматься об этом, но он ускоряет некоторые процессы.

Например, по мнению разработчиков, суперсервис "Рождение ребенка" сэкономит родителям до 12 часов хождения по инстанциям и избавит от 60 бумажных документов.

Родителям не надо беспокоиться, что они чего-то не знают о положенных льготах, всю информацию предоставит электронный суперсервис. Основные документы будут полностью оформлять в режиме онлайн, начиная с электронного свидетельства о рождении.

Кстати, в год в стране рождается более 1,6 миллиона детей.

Предполагается, что уже в этом году с помощью суперсервиса можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Кроме того, будет доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него и электронное оформление пособий, связанных с рождением ребенка.

Что же касается регистрации браков и разводов, то они приостановлены на период действия противоэпидемиологических мер. В исключительных случаях, когда перенести регистрацию брака невозможно, она будет проводиться без гостей и свидетелей, только в присутствии жениха, невесты и сотрудника ЗАГСа.

Нотариус на связи

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу. Теперь консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариата, можно получить по телефону 8-800-250-01-33. Звонки по территории России - бесплатно.

Несмотря на режим самоизоляции, у людей остается потребность в получении правовой помощи. Более того, как подчеркивают эксперты, в сложившейся ситуации ее значимость подчас возрастает. Позвонив по бесплатному номеру, человек будет автоматически перенаправлен на свободного и готового в данный момент оказать консультацию нотариуса.

Линия правовой помощи будет работать ежедневно вплоть до отмены действия ограничительных мер и возобновления работы нотариальных контор в полноценном режиме.

"В силу закона российский нотариат выполняет социально значимую функцию по обеспечению граждан квалифицированной юридической помощью, право на которую закреплено в Конституции России, - отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Этот сервис по дистанционной правовой помощи населению в условиях, когда возможность личного визита в нотариальную контору ограничена, нужен для безопасности и стабильности гражданского оборота, чтобы помочь защите прав и законных интересов граждан и бизнеса в этот непростой период".

Напомним также, что в конце года появится возможность совершать некоторые нотариальные действия в удаленной форме - без визита в нотариальную контору. Например, в удаленной форме можно будет зафиксировать у нотариуса факты оскорблений в Сети. Или получить свидетельство верности перевода копий документов. Как подчеркивает Константин Корсик, без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя. Еще в удаленной форме можно будет получить исполниительную надпись или перевести деньги на депозитный счет нотариуса.