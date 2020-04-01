В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт

В Армении в связи с распространением коронавируса введена обязательная самоизоляция. С 1 апреля вступили в силу ограничения на передвижения для граждан. Об этом сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения COVID-19. Ранее в стране уже была приостановлена работа предприятий и организаций, за исключением стратегически важных.

"С этого дня в Армении прекращается работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного и такси. Все введенные ограничения будут действовать до 12 апреля включительно", - РИА Новости приводит сообщение вице-премьера страны Тиграна Авиняна.

Новые правила предусматривают передвижение лишь по маршруту "работа-дом", при себе в этот момент должна быть справка, заполненная работодателем, и удостоверяющий личность документ. Во всех остальных случаях гражданам, выходя из дома, необходимо самим заполнить бланк с указанием маршрута. Новые ограничения не касаются врачей и сотрудников оперативных служб.

Самоизоляция призвана остановить рост заболеваемости коронавирусом среди жителей Армении. В стране уже выявлено более 530 случаев заражения, трое пациентов скончались. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения коронавирусом.