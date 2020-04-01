Новости

Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 31.03.2020
В Перми скончался пациент с коронавирусом 31.03.2020
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 31.03.2020
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 31.03.2020
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 31.03.2020
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 31.03.2020
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 31.03.2020
Исследование: как влажность воздуха влияет на коронавирус 31.03.2020
В США от коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае 31.03.2020
В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным 31.03.2020
Всех жителей Севастополя отправили на самоизоляцию 31.03.2020
Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации 31.03.2020
Семь столичных СИЗО перестали принимать арестованных 31.03.2020
В Эквадоре для тел умерших ставят грузовые контейнеры 31.03.2020
РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 03:08
Рубрика: В мире

В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт

Фото: Ваграм Багдасарян/ ТАСС Фото: Ваграм Багдасарян/ ТАСС
Фото: Ваграм Багдасарян/ ТАСС

В Армении в связи с распространением коронавируса введена обязательная самоизоляция. С 1 апреля вступили в силу ограничения на передвижения для граждан. Об этом сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения COVID-19. Ранее в стране уже была приостановлена работа предприятий и организаций, за исключением стратегически важных.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания

"С этого дня в Армении прекращается работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного и такси. Все введенные ограничения будут действовать до 12 апреля включительно", - РИА Новости приводит сообщение вице-премьера страны Тиграна Авиняна.

Новые правила предусматривают передвижение лишь по маршруту "работа-дом", при себе в этот момент должна быть справка, заполненная работодателем, и удостоверяющий личность документ. Во всех остальных случаях гражданам, выходя из дома, необходимо самим заполнить бланк с указанием маршрута. Новые ограничения не касаются врачей и сотрудников оперативных служб.

Самоизоляция призвана остановить рост заболеваемости коронавирусом среди жителей Армении. В стране уже выявлено более 530 случаев заражения, трое пациентов скончались. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В мире экс-СССР Армения Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой