В Гонконге три человека приговорены к заключению за нарушение карантина

Трое мужчин приговорены к тюремному заключению сроком от 10 дней до трех месяцев за нарушение правил обязательного карантинного режима в Гонконге на фоне пандемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

31-летний мужчина будет находиться за решеткой три месяца, так как он преднамеренно предоставил поддельный домашний адрес уполномоченному сотруднику при въезде в Гонконг через пограничный контрольный пункт порта залива Шэньчжэнь 8 марта. Он признал себя виновным на слушании в магистратском суде.

Судья сказал, что действия этого человека по предоставлению ложной информации были эгоистичными и демонстрировали пренебрежение социальной безопасностью, а также могли сорвать совместные усилия гонконгского общества по борьбе с эпидемией.

Двое других мужчин в возрасте 37 лет и 41 года приговорены в судах магистратов Западного Коулуна к тюремному заключению сроком на 10 дней и шесть недель соответственно, поскольку они, будучи помещены на карантин, незаконно покинули назначенные им для изоляции места пребывания и пытались выехать из Гонконга.

В приговорах содержится четкое упоминание о том, что нарушение карантинных указов является уголовным преступлением. В заявлении правительства Специального административного района Гонконга (САРГ) подчеркивается, что соблюдение карантинных норм имеет первостепенное значение в борьбе Гонконга с COVID-19.

Правительство САРГ ввело обязательные карантины для въезжающих посетителей, обязав их находиться дома или в карантинных центрах. Нарушителям грозит максимальное тюремное заключение сроком на шесть месяцев и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (более 3000 долларов США).