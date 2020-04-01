В Японии коронавирус обнаружен у восьми американских солдат

В Японии коронавирусной инфекцией заразились восемь американских военнослужащих и членов их семей. Об этом рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на слушаниях в бюджетной комиссии национального парламента.

По словам главы внешнеполитического ведомства, по состоянию на 31 марта коронавирус обнаружен у восьми человек с военных баз США на территории Японии, передает телерадиокомпания NHK. Среди них американские военнослужащие, члены их семей и вольнонаемные работники.

Мотэги уточнил, что сведения о заразившихся опасной болезнью сотрудниках посольств иностранных государств в МИД Японии не поступала.