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01.04.2020 13:55
Рубрика: В мире

В Иране за сутки от коронавируса умерли 138 человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Иране стали 138 человек. Общее число погибших в стране с 19 февраля составило 3036. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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"За последние 24 часа в Иране зарегистрировано 2987 новых случаев заражения COVID-19. Всего с 19 февраля по 1 апреля в стране выявлено 47 593 случая заражения", - говорится в заявлении минздрава Исламской Республики.

По данным ведомства, полностью выздоровели 15 473 пациентов. Состояние 3871 заразившихся коронавирусом остается тяжелым.

В мире Ближний Восток Иран Распространение коронавируса COVID-19

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