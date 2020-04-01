В Иране за сутки от коронавируса умерли 138 человек

Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Иране стали 138 человек. Общее число погибших в стране с 19 февраля составило 3036. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За последние 24 часа в Иране зарегистрировано 2987 новых случаев заражения COVID-19. Всего с 19 февраля по 1 апреля в стране выявлено 47 593 случая заражения", - говорится в заявлении минздрава Исламской Республики.

По данным ведомства, полностью выздоровели 15 473 пациентов. Состояние 3871 заразившихся коронавирусом остается тяжелым.