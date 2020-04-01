В Испании уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Испании превысило 100 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения пиренейского королевства, за минувшие сутки заболели почти 8 тысяч граждан. Таким образом, с начала эпидемии в стране COVID-19 был диагностирован у 102136 человек. Это ставит страну на третье место в мире по распространенности коронавируса после США и Италии.

По словам министра здравоохранения Сальвадора Ильи, за минувшие сутки был поставлен новый антирекорд по уровню смертности за день: от вызванных вирусом осложнений скончались 849 человек. Однако глава ведомства обратил внимание, что рост летальных исходов составил лишь 12 процентов, в то время как ранее (до 25 марта) он составлял ежедневно 20 процентов. Таким образом, жертвами COVID-19 в Испании на сегодняшний день стали 9053 человека. Выздоровели же 22647 испанцев.

Мадрид по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных - 29840 случаев, 3865 человек скончались. Пик госпитализаций, как ожидается, придется на ближайшие выходные. По некоторым данным, власти обсуждают возможность перевода части заболевших в больницы других регионов, но официально эти слухи пока подтвердились.