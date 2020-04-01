В Италии продлили карантин до 13 апреля

Итальянское правительство приняло решение продлить карантин до Пасхи, об этом сообщил, выступая в Сенате, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Мы не имеем права на ошибку и на шаги, которые сведут на нет все наши усилия. Это единственный жизнеспособный способ перезагрузить двигатели. По рекомендации научно-технического комитета, правительство решило пролонгировать действие всех ограничительных мер вплоть до 13 апреля", - подчеркнул Сперанца.

Он также отметил, что стране необходимо выйти из этого драматического кризиса "более сильной, чем она в него входила".