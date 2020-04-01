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01.04.2020 19:38
Рубрика: Власть

В кабмине предлагают продлить меры социального дистанцирования в регионах

Текст: Татьяна Замахина

Режимы социального дистанцирования на фоне ситуации с коронавирусом предлагается продлить, однако решение для каждого региона должно приниматься исходя из конкретной ситуации. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Зампред кабмина напомнила, что с 30 марта в соответствии с указом главы государства в России объявлены нерабочие дни.

- Мы все знаем, что сделано это для того, чтобы снизить распространение заболевания, введя так называемое социальное дистанцирование, - отметила Голикова, - для того, чтобы дать возможность подготовиться медицинским организациям, системе здравоохранения, сгладить пики для работы в условиях пандемии.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В регионах страны, напомнила вице-премьер, принимаются решения по расширению указанного режима. И при этом региональные власти исходят из того, как складывается эпидситуация на территории конкретного региона.

В связи с этим она отметила, что пока в десяти регионах страны у нас случаи новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Однако "нельзя расслабляться", заявила Голикова, объяснив это тем, что ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два.

- Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены, - озвучила она предложение.

Однако сделала оговорку, что продлевать эти меры нужно опять же исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- И очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, чтобы коллеги из регионов страны, принимая такие решения, очень четко искали компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона, - особо отметила Голикова. - Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей.

Согласно озвученным ею данным, заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8%. В 75 регионах страны - 2 тысячи 777 случаев, при этом 440 случаев - это прирост за последние сутки. Наибольший уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области.

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