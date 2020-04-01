В новой серии Масяня и Хрюндель сходят с ума на карантине

Многие не знают, но "Масяня" - да-да, та самая "Масяня"! - всё ещё выходит.

Абсолютный хит флэш-анимации нулевых уже давно уютно обосновался на YouTube и регулярно радует самых стойких фанатов новыми сериями. Новейший - 142-й, представьте себе! - эпизод вышел сегодня. И посвящён, как нетрудно догадаться, эпидемии коронавируса и вызванным ею тотальным карантином.

Автор "Масяни" Олег Куваев ещё 14 лет назад переехал в Израиль. Но его героиня всё ещё живёт в Питере. Вместе с мужем (да!) Хрюнделем и двумя довольно взрослыми разнополыми детишками (вот так!).

В новой серии Масяня, Хрюндель и их отпрыски в компании подселившегося к ним Иосифа Бродского (который, естественно трагично бубнит об ошибке, которую не стоит совершать) пытаются не сойти с ума взаперти. Для старинных поклонников мультсериала приятным напоминанием о прошлом станет появление на экране друга семьи Лохматого.

Для тех, кто не в курсе (для юношества то есть). "Масяня" была запущена в 2001 году мультипликатором Олегом Куваевым. Вскоре была создана студия "Мульт.ру", которая выпускала ещё несколько проектов - полюбившийся многим фантастический "Магазинчик БО!" (тоже Куваева), абсурдистско-философский "Ежи и Петруччо" и молодёжно-рекламный "6 ½".

В 2002 году новые серии выходили в рамках программы "Намедни" Леонида Парфёнова на НТВ - в эфир попали около 20 серий. Однако затем после прекращения финансирования производство пришлось прекратить.

В 2006 году, перед переездом в Израиль, Куваев покинул студию, сохранив права на "Масяню". Мультсериал, изрядно подзабытый, довольно незаметно вернулся в 2013-м и выходит по сей день - уже, конечно, не при помощи устаревшей технологии Flash.

Новая серия, в которой присутствует традиционная для "Масяни" грубоватая (но не то чтобы очень) лексика, доступна на официальном YouTube-канале.