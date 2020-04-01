Анатолий Клещук - известный белорусский мастер художественной фотографии, его выставки проходили в Беларуси и России, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, во Дворце Наций в Женеве, в здании Европарламента в Брюсселе и Бундестаге в Берлине.

Одно из направлений работы фотохудожника - запечатление прекрасных пейзажей его родной страны. В альбоме "А. В. Клещук. Под небом Беларуси", выпущенном в издательстве "Беларусь" на трех языках (русском, белорусском и английском), - 115 уникальных пейзажей, создающих сказочное впечатление. Это не первое такое издание Анатолия Клещука. Более того, уже вышли альбомы под таким же названием, взятым от серии выставок, за них автор был удостоен специальной премии "За духовное возрождение". Но фотохудожник уверяет: все эти альбомы отличаются, в каждом - новые фото, новая концепция.

На этот раз альбом, разделы которого распределены по порам года, открывает весна. Каждый раздел открывается с мотива дороги: для фотографа это философский символ, с дороги начинается любое путешествие и даже новый день. А путешествовать пришлось много в поисках невероятных ракурсов, нетронутой природы, неизвестных уголков. Это и глухая пуща, и белорусское болото с его своеобразной красотой, поля в разноцветье трав и покрытые льдом реки, облака, которые отражаются в чистых озерах, словно волшебные небесные замки... Глядя на один из снимков, убеждаешься - "зима соткана из миллионов снежинок": заснеженная дорога, покрытые инеем кусты и дерево, словно кадр из фэнтези. А вот увиденное сверху озеро-око: даже не сразу верится, что такой пейзаж существует на самом деле, словно смотрит на тебя синий глаз неизвестного огромного существа в окружении ресниц-деревьев... А рядом, невероятно повторяя необычный ракурс озера, снимок глаза белорусского зубра - "Взгляд богатыря".

Выход книги приурочен к Году малой родины, который проходит в Беларуси.