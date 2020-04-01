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01.04.2020 19:18
Рубрика: Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, как дистанционно продлить получение выплат

Текст: Ольга Игнатова
Пенсионный фонд России упростил для граждан продление выплат, которые нужно периодически документально подтверждать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет прежде всего о пенсиях и ежемесячных выплатах из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. Территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся в рамках информационного взаимодействия с учебными заведениями.

Фото: iStock
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Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. По закону пенсионер раз в год должен лично засвидетельствовать получение выплат, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, например, в банк. До июля факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении выплатного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Выплаты будут автоматически продлеваться до 1 октября 2020 года.

Кроме этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет места жительства на территории России. Пенсия таким гражданам назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Но пока личное присутствие не требуется.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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