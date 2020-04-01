В Польше прорабатывают возможность проведения президентских выборов в дистанционном режиме.

С 1 апреля в стране ужесточили правила карантина и закрыли все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Не работают детские сады, школы и вузы, закрыты развлекательные заведения и пункты общественного питания. За нарушение карантина грозит штраф примерно в 7 тысяч долларов. Костелы начали служить мессы без верующих, а основные телеканалы транслировали богослужения. 10 мая в Польше пройдут выборы президента. Все кандидаты, кроме главы государства Анджея Дуды, который также участвует в избирательной гонке, объявили об отмене своих кампаний и ограничились обращениями к избирателям, которые они записывают у себя дома. Но эти шаги не остановили распространение вируса. К 31 марта в Польше было подтверждено 2347 случаев заражения.

Премьер Матеуш Моравецкий сообщил полякам, что правила карантина будут ужесточены. Теперь дети до 18 лет не смогут выходить из дома без взрослых. Парки, бульвары и пляжи закрыты для посещения, не будут работать салоны красоты и строительные рынки. Закроются отели и хостелы. Вводятся обязательные одноразовые перчатки для посетителей магазинов. И количество покупателей должно быть ограничено до троих на кассу. Время с 10.00 до 12.00 зарезервировано для пожилых людей. А влюбленные должны ограничиваться воздушными поцелуями на расстоянии двух метров друг от друга.