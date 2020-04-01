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01.04.2020 21:53
Рубрика: В мире

Варшава ужесточила карантин

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
В Польше прорабатывают возможность проведения президентских выборов в дистанционном режиме.

С 1 апреля в стране ужесточили правила карантина и закрыли все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Не работают детские сады, школы и вузы, закрыты развлекательные заведения и пункты общественного питания. За нарушение карантина грозит штраф примерно в 7 тысяч долларов. Костелы начали служить мессы без верующих, а основные телеканалы транслировали богослужения. 10 мая в Польше пройдут выборы президента. Все кандидаты, кроме главы государства Анджея Дуды, который также участвует в избирательной гонке, объявили об отмене своих кампаний и ограничились обращениями к избирателям, которые они записывают у себя дома. Но эти шаги не остановили распространение вируса. К 31 марта в Польше было подтверждено 2347 случаев заражения.

На что готова польская правящая партия ради победы на выборах президента

Премьер Матеуш Моравецкий сообщил полякам, что правила карантина будут ужесточены. Теперь дети до 18 лет не смогут выходить из дома без взрослых. Парки, бульвары и пляжи закрыты для посещения, не будут работать салоны красоты и строительные рынки. Закроются отели и хостелы. Вводятся обязательные одноразовые перчатки для посетителей магазинов. И количество покупателей должно быть ограничено до троих на кассу. Время с 10.00 до 12.00 зарезервировано для пожилых людей. А влюбленные должны ограничиваться воздушными поцелуями на расстоянии двух метров друг от друга.

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