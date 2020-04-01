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В России подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei

Текст:   Антон Благовещенский
01.04.2020,  
14:37

Китайские производители Xiaomi и Huawei объявили неделю скидок в России. По сниженной цене можно купить смартфоны, аксессуары и другую электронику.

Так, Xiaomi в своем официальном онлайн-магазине предлагает купить со скидкой бюджетный Redmi 7A за 4582 рубля (вместо старых 7490), Mi 9 Lite за 19990 рублей (против 22990) и Mi 9T - за 22491 рубль (старая цена - 25990 рублей). Скидки также действуют на другие смартфоны, ТВ-приставки, фитнес-браслеты, девайсы для умного дома. Акция продлится до 6 апреля.

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В интернет-магазине Huawei действуют скидки на смартфоны Honor 20 Pro, Honor 20, Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro и другие гаджеты. Размер скидок варьируется от 2000 до 15000 рублей в зависимости от цены модели.

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