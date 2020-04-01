В России проводят 36 тысяч тестов на коронавирус в сутки

Лаборатории по всей стране делают каждый день 36 тысяч тестов на коронавирус, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По этому показателю наша страна входит в тройку мировых лидеров.

"Причем все исследования делаются на отечественных тест-системах", - подчеркнул он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

За эти результаты глава правительства особо поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора, которые уже третий месяц работают практически в круглосуточном режиме.