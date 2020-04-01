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01.04.2020 17:31

В самолетах ВВС США обнаружена утечка топлива

Текст: Антон Валагин
Фото: Anna Zvereva/Wikimedia.org Фото: Anna Zvereva/Wikimedia.org
Фото: Anna Zvereva/Wikimedia.org

ВВС США сообщили о новой проблеме самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus. У всех 16 летающих танкеров обнаружена утечка топлива. Эта неисправность отнесена к 1 категории, то есть критическим недостаткам, влияющим на безопасность, разработку и график поставок самолета.

Проблема была впервые обнаружена в июле 2019 года во время испытаний системы дозаправки в воздухе, однако тогда не раскрывалось, что она носит столь серьезный характер, пишет Military.com со ссылкой на пресс-секретаря ВВС капитана Кара Боуси.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
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Представители Boeing сообщили, что работают над поиском причин утечки и принимают меры по ее устранению. На 7 из 16 выпущенных Pegasus уже установлены дополнительные системы защиты. При этом известно, что заводы компании в Пьюджет-Саунд, где собирают KC-46 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon, остановлены.

Утечка топлива - не единственная проблема самолетов-заправщиков. Ранее у Pegasus зафиксирована некорректная работа систем стыковки с самолетами - заправочная штанга обдирает драгоценное стелс-покрытие с истребителей F-35. Boeing также пришлось устранять неисправности в креплении грузов и сбои в программном управлении "дистанционного видения" - оператор заправки в KC-46 сидит не в хвосте, как обычно, а в передней кабине. Экипажи находят в новеньких самолетах мусор, болты и забытые рабочими инструменты.

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