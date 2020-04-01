В Таиланде начали раздавать бесплатный интернет в надежде удержать людей дома

В Таиланде пользователи мобильных телефонов получат бесплатно 10 ГБ интернета, пишет Bangkok Post. Эта мера призвана убедить жителей королевства соблюдать карантин и оставаться дома.

Соответствующее решение принято национальной комиссией по средствам связи, которая регулирует деятельность местных телекоммуникационных и вещательных компаний. По словам главы ведомства Такорна Тантасита, крупнейшие операторы согласились на предложение правительства. Их убытки в размере 3 млрд бат (примерно 90 млн долларов - примечание "РГ") будут компенсированы из специального госфонда.

Потребление интернета в марте в стране выросло в три раза. Эксперты связывают это обстоятельство с самоизоляцией жителей, а также переходом на удаленный режим работы многих предприятий и органов власти.

Напомним, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Таиланде превысило 1,7 тысячи человек. С 26 марта в стране действует чрезвычайное положение сроком на 30 дней.