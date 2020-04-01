Видео: госпитализированный Игорь Николаев вышел на связь

Шестидесятилетний советский, российский певец и автор песен, госпитализированный в больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с новым коронавирусом, вышел на связь.

Артист опубликовал в своем Instagram небольшое видео из больницы с пейзажем из окна палаты. Прочитав стихотворение Станислава Куняева "Живем мы недолго":

"Живем мы недолго.

Давайте любить

И радовать дружбой

Друг друга.

Нам незачем наши

Сердца холодить.

И так уж на улице

Вьюга..."

Заканчивается оно следующим образом:

"Ведь каждый когда-нибудь

В небо глядел,

Валялся в больничных

Палатах...

Что делать?.. Земля -

Наш последний удел.

И нет среди нас виноватых".

Пост певца снабжен тэгами #игорьниколаев и #живеммынедолго.

Напомним. Николаев обратился в госпиталь после вечеринки по случаю дня рождения сестры певца и композитора Игоря Крутого. На мероприятии присутствовал и Лев Лещенко. Тест которого на коронавирус дал положительный результат.

Николаев тест также стал, его результат - отрицательный. Повторный тест дал тот же результат.

Диагноз певца - очаговая пневмония. Сейчас певец проходит лечение. Накануне супруга Николаева Юлия Проскурякова сообщила, что его состояние улучшилось.