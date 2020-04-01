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Видео: госпитализированный Игорь Николаев вышел на связь

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    01.04.2020, 10:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Шестидесятилетний советский, российский певец и автор песен, госпитализированный в больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с новым коронавирусом, вышел на связь.

Артист опубликовал в своем Instagram небольшое видео из больницы с пейзажем из окна палаты. Прочитав стихотворение Станислава Куняева "Живем мы недолго":

"Живем мы недолго.

Давайте любить

И радовать дружбой

Друг друга.

Нам незачем наши

Сердца холодить.

И так уж на улице

Вьюга..."

Заканчивается оно следующим образом:

"Ведь каждый когда-нибудь

В небо глядел,

Валялся в больничных

Палатах...

Что делать?.. Земля -

Наш последний удел.

И нет среди нас виноватых".

Пост певца снабжен тэгами #игорьниколаев и #живеммынедолго.

Напомним. Николаев обратился в госпиталь после вечеринки по случаю дня рождения сестры певца и композитора Игоря Крутого. На мероприятии присутствовал и Лев Лещенко. Тест которого на коронавирус дал положительный результат.

Николаев тест также стал, его результат - отрицательный. Повторный тест дал тот же результат.

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Это второй тест! Первый был также отрицательным! И вот: Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»!💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Диагноз певца - очаговая пневмония. Сейчас певец проходит лечение. Накануне супруга Николаева Юлия Проскурякова сообщила, что его состояние улучшилось.

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Коммунарка. 31.03.2020. ЖИВЁМ МЫ НЕДОЛГО (Стихи Станислава Куняева) Живём мы недолго. Давайте любить И радовать дружбой Друг друга. Нам незачем наши Сердца холодить. И так уж на улице Вьюга. Давайте друг другу Долги возвращать, Щадить беззащитную Странность. Давайте спокойной Душою прощать Талантливость И бесталанность. Ведь каждый когда-нибудь В небо глядел, Валялся в больничных Палатах... Что делать?.. Земля - Наш последний удел. И НЕТ СРЕДИ НАС ВИНОВАТЫХ. #игорьниколаев #живеммынедолго

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

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