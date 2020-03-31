Новости

Умер актер Мэттью Фабер 17:31
В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа 16:32
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика 15:37
Певица Жасмин заявила, что переболела коронавирусом вместе с сыном 15:26
Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус 15:06

Жена Игоря Николаева рассказала о его состоянии

Новости
    31.03.2020, 18:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Юлия Проскурякова, супруга известного певца Игоря Николаева, у которого диагностировали очаговую пневмонию, рассказала о состоянии мужа.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Певица Жасмин заявила, что переболела коронавирусом вместе с сыном

"Игорь чувствует себя намного лучше! Идёт на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию всё равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Всё остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!" - приводит KP.RU слова Проскуряковой.

Она также поблагодарила всех, кто оказывает мужу поддержку.

Напомним, Николаев обратился к медикам на прошлой неделе и был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тест на наличие у артиста COVID-19, к счастью, дал отрицательный результат.

Известно, что певец посетил вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, где присутствовали многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, у которого недавно обнаружили коронавирус.

Ранее госпитализацию Николаева прокомментировала его экс-супруга Наташа Королёва.

Новости

Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
Аферисты обокрали сидящего на карантине актера Алексея Жеребцова 13:00
Sony отложила выход "Морбиуса" с Джаредом Лето на год из-за коронавируса 12:10
Сериал "Ведьмак" от Netflix представили в виде аниме 11:37
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин 11:23
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом 11:12
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ CTVNews
Певец и актер Джон Прайн госпитализирован в критическом состоянии 10:54
Видео: итальянский певец Пупо поблагодарил РФ за помощь, спев по-русски 30.03.2020
От коронавируса умер певец и актер Джо Диффи 30.03.2020
⧣ происшествия
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Винокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко 30.03.2020
Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, где были Лещенко и Николаев 30.03.2020