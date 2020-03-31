Жена Игоря Николаева рассказала о его состоянии

Юлия Проскурякова, супруга известного певца Игоря Николаева, у которого диагностировали очаговую пневмонию, рассказала о состоянии мужа.

"Игорь чувствует себя намного лучше! Идёт на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию всё равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Всё остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!" - приводит KP.RU слова Проскуряковой.

Она также поблагодарила всех, кто оказывает мужу поддержку.

Напомним, Николаев обратился к медикам на прошлой неделе и был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тест на наличие у артиста COVID-19, к счастью, дал отрицательный результат.

Известно, что певец посетил вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, где присутствовали многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, у которого недавно обнаружили коронавирус.

Ранее госпитализацию Николаева прокомментировала его экс-супруга Наташа Королёва.