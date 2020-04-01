Видео: Опустевший из-за карантина британский городок наводнили козы

Уэльский городок Лландидно, на улицах которого из-за карантина теперь редко встретишь хотя бы одного прохожего, заполонили… горные козы. Стадо насчитывает около 120 голов. Как пишет британская газета The Guardian, рогатые гости с мыса Великий Орм обрушились на город словно "шайка мародеров". Жуют изгороди, листья деревьев, залазят куда хотят, но особо сильного ущерба вроде не приносят. Эти мародеры скорее похожи на оставшихся без присмотра детей, у которых начался "праздник непослушания".

Незваных гостей случайно заметил местный житель, который и снял их на видео. "Они не соблюдают положенную дистанцию в два метра друг от друга, кому мне жаловаться?" - цитирует очевидца газета. Это известные хулиганы, говорят в полиции Северного Уэльса. Недавно они прилично общипали новые, только что посаженные деревья, а также нанесли немалый ущерб одной начальной школе, за что разгневанный директор назвал их настоящими "вандалами".

Однако, по словам члена муниципального совета Лландидно Карол Марубби, у местных жителей козы вызывают лишь улыбку да чувство гордости. Их нашествие - хоть какое-то развлечение для закрывшихся в своих домах людей, которым нередко становится скучно.