Видео: Противостоящим COVID-19 в России врачам посвятили песню

Российские артисты и ведущие Медиакорпорации Китая в композиции "Ангелы жизни" воспели подвиг всех врачей, противостоящих пандемии коронавируса.

Эта песня - русский вариант китайского хита "Блики ангелов", посвященного китайским докторам, трудившимся "на передовой" борьбы с коронавирусной пневмонией в городе Ухань. Русская версия обращена не только к врачам из КНР, но и к медикам России и всего мира, сражающимся с пандемией COVID-19.

"Ангелов жизни" исполнили сотрудники Медиакорпорации Китая, известные российские певцы и музыканты. К ним присоединился популярный в КНР актер Аркадий Шароградский, который снялся в роли русского космонавта в знаменитом китайском блокбастере "Блуждающая Земля".

К песне подготовлен видеоклип, который создан известным китайским мастером "песочной мультипликации" Ю Цзя. Видеоряд дополнен фотографиями от российских и китайских СМИ, повествующими о нелегком труде "людей в белых халатах" в сложное время пандемии COVID-19.