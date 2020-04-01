Владельцы квартир отказываются от посуточной аренды

На столичный рынок аренды выходят квартиры, которые раньше сдавались посуточно. Их предлагают по очень низким ценам, но и на относительно небольшие сроки - от 1 до 6 месяцев. Так, за 30 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру на улице Климашкина, в километре от Садового кольца. А за 40 тысяч рублей предлагается квартира площадью 142 квадратных метра в Хамовниках.

Снять квартиру значительно дешевле обычного можно сейчас в Москве. Правда, надолго обосноваться в таком жилье не удастся. Рынок аренды в столичном регионе замер из-за карантина.

"На прошлой неделе только 15% собственников готовы были показывать жилье потенциальным арендаторам, а после введения более строгих мер владельцы вообще не хотят выходить на показы", - говорит замдиректора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. Большая часть собственников - пожилые люди, находящиеся в группе риска, и они тем более не желают лишних контактов. Между тем запросы на аренду остались, поступают даже новые заявки, в том числе от приезжих из стран ближнего зарубежья.

Несмотря на явное снижение платежеспособности клиентов количество заявок от арендаторов уменьшилось не слишком сильно, отмечают и в компании "Миэль-Аренда". "Но число реальных сделок снизилось - меры по предотвращению распространения вируса делают крайне затруднительными показы квартир, подписание договоров. Сделки, которые проходят, совершаются дистанционно", - говорит управляющий директор компании "Миэль-аренда" Мария Жукова.