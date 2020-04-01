Постановление губернатора Волгоградской области от 31 марта 2020 года № 232 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, изложив его текст в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также, руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 12, решениями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 г., решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 1 кс "О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области", в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования (далее именуется - режим повышенной готовности).

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области, руководителям органов государственной власти Волгоградской области, главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям представительных органов муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области, максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий.

3. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

3.1. Прибывшим с территории иностранных государств:

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, в Волгоградской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее именуется - горячая линия call-центра) или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

3.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации (далее при совместном упоминании - санитарные врачи) об изоляции, -обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

3.3. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

3.4. С 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Волгоградской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

3.5. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, или на горячую линию call-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

3.6. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.

4. Главам муниципальных образований Волгоградской области принять все необходимые меры, направленные на реализацию режима самоизоляции, установленного настоящим постановлением.

5. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений;

ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;

воздержаться от посещения религиозных объектов;

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек);

отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек.

6. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

7. Временно приостановить на территории Волгоградской области:

7.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

7.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

7.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи.

7.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

7.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

8. Приостановить на территории Волгоградской области:

8.1. С 28 марта по 05 апреля 2020 г:

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

8.2. До 01 июня 2020 г. - бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, - обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности их продления, организовать питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора).

8.3. С 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г. осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам внутреннего водного транспорта (за исключением специальных маршрутов).

9. Рекомендовать главам администраций городского округа город-герой Волгоград и город Волжский:

приостановить с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г. осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта (за исключением специальных маршрутов);

в случае приостановления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозок пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта принять меры по перевозке (возвращению) граждан к месту жительства.

10. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области, руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области и подведомственным им организациям:

обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоградской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области:

организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам из числа лиц, указанных в пунктах 3 и 6 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 3 и 6, настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством;

в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно.

12. Определить комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным на утверждение в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской области, дополнений к перечню товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров).

13. Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области совместно с комитетом сельского хозяйства Волгоградской области обеспечить проведение мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием в розничной сети на территории Волгоградской области.

14. Комитету информационных технологий Волгоградской области обеспечить создание и поддержание работы call-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области.

15. Комитету социальной защиты населения Волгоградской области обеспечить с привлечением волонтеров оперативное взаимодействие с гражданами в возрасте старше 65 лет, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию call-центра.

16. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" с 31 марта по 03 апреля 2020 г. обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в очной форме исключительно по предварительной записи в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, при условии отсутствия у заявителя возможности получения требуемой услуги в электронном виде.

17. Государственным образовательным организациям и учреждениям сферы социальной защиты населения Волгоградской области принять меры, направленные на недопущение пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких организаций (учреждений).

18. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

19. Комитету здравоохранения Волгоградской области:

1) обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на странице комитета здравоохранения Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о территориях, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторнопо-ликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

2) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и аптечной сети;

3) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 6 настоящего постановления, а также для лиц, размещаемых в обсерваторах, в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию;

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

5) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

6) обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми гражданами, прибывшими с территорий иностранных государств, по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

7) принять меры:

по организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

20. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим и осуществляющим деятельность в местах с массовым скоплением людей (в том числе на объектах авиационного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического, а также внеуличного транспорта, на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

21. Управлению пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской области, комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области.

22. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области:

совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области принять меры по усилению пограничного контроля на всех пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу, в том числе на воздушном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак), автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в части досмотра граждан на предмет наличия у них признаков новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

рассматривать при необходимости вопросы о введении ограничительных мероприятий.

23. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных предприятиях Волгоградской области.

24. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

25. Рекомендовать Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области принять меры по государственному контролю за перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозками пассажиров и багажа по пригородным и внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта с 00 ч 00 мин. 01 апреля 2020 г. по 23 ч 59 мин. 05 апреля 2020 г.

26. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области:

обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары, обсерваторы) в период проведения карантинных мероприятий;

оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

оказывать Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта содействие в осуществлении государственного контроля за перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозками пассажиров и багажа по пригородным и внутригородским маршрутам внутреннего водного транспорта в соответствии с пунктом 25 настоящего постановления.

27. Рекомендовать прокуратуре Волгоградской области и Волгоградской транспортной прокуратуре обеспечить контрольнонадзорные мероприятия за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Волгоградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

28. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области принять муниципальные правовые акты, предусматривающие нормы, аналогичные нормам, закрепленным настоящим постановлением.

29. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

30. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

31. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

32. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







