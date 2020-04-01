ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Принимаемые Россией меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 должны исключить европейский сценарий развития событий. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Самое главное - замедлить процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся", - сказала она, добавив, что очень хорошо помогает физическая дистанция, удаленность от других людей. Ранее Вуйнович назвала принимаемые Москвой меры "очень правильными", подчеркнув, что страна "находится на шаг впереди" в плане противодействия распространению COVID-19.