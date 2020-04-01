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01.04.2020 01:40
Рубрика: Общество

ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Принимаемые Россией меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 должны исключить европейский сценарий развития событий. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Самое главное - замедлить процесс. Надеемся, что некоторым странам это удастся", - сказала она, добавив, что очень хорошо помогает физическая дистанция, удаленность от других людей. Ранее Вуйнович назвала принимаемые Москвой меры "очень правильными", подчеркнув, что страна "находится на шаг впереди" в плане противодействия распространению COVID-19.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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