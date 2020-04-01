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01.04.2020 18:05
Рубрика: Экономика

ВОЗ, ВТО и ФАО предупредили об угрозе нехватки продовольствия в мире

Текст: Константин Волков

"Неясность с доступностью продовольственных товаров может вызвать волну ограничений на экспортные поставки, что приведет к дефициту на мировом рынке", сказано в заявлении, обнародованном 1 апреля. Документ подписали глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цю Донгъю, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреисус и директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Сопутствующая пандемии паника уже показала на примере многих стран, что товары первой необходимости могут очень быстро исчезнуть с полок магазинов.

Поэтому авторы документа обращают особое внимание на то, что страны, "принимая меры по защите здоровья и благополучия своих граждан, должны добиться того, чтобы не нарушались цепочки поставок продовольствия".

В этой связи в заявлении упоминается и о проблемах, связанных с задержкой на границе скоропортящихся продуктов. "В долгосрочной перспективе изоляционные меры и ограничения на перемещение между странами могут привести к сбоям в сельскохозяйственной отрасли из-за невозможности доставить продукцию на рынки", говорится в нем.

Как заявил ранее главный экономист ФАО Максимо Тореро в интервью газете The Guardian, несмотря на то, что в мире собран хороший урожай, вызванная пандемией нехватка сельхозработников и переход правительств отдельных стран к протекционизму, то есть повышению тарифов и запретам на вывоз, могут привести к проблемам уже в ближайшие недели.

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