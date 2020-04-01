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01.04.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Время строить новый мир: Школа Бизнеса "Синергия" проводит антикризисный онлайн-форум

17-18 апреля пройдет антикризисный Synergy OnlineForum. Основной темой события организаторы - Школа Бизнеса "Синергия" - называют разработку экстренных мер для бизнеса по адаптации к кризису и глобальный переход в онлайн в рамках построения новых бизнес-моделей.

Во время онлайн-трансляции выступят представители компаний - лидеров рынка, таких как Henderson, Okko, Hoff, "Росинтер Ресторантс Холдинг", GMT-Clinic, Goods.ru, Rambler&Co, AZIMUT Hotels, "ТехноНИКОЛЬ", War Room Mastermind и многих других. Ожидается, что участниками трансляции, которая охватит все регионы нашей страны, станут более миллиона человек.

Последствия развития пандемии коронавируса, падения цен на нефть и девальвации рубля позволяют сделать вывод, что экономика в настоящий момент переживает кризис. Как отмечают ведущие российские аналитики, сильнее всего страдает малое и среднее предпринимательство, в первую очередь сфера путешествий, фитнес-бизнес, HoReCa, индустрия ивентови развлечений. При этом кризис в большей или меньшей степени коснулся практически каждого сегмента рынка.

"Наш основной посыл - не поддаваться панике и не нагнетать текущую ситуацию. Школа Бизнеса "Синергия" собирает антикризисный онлайн-форум, чтобы поддержать представителей различных сегментов российского бизнеса, которые оказались под ударом, и с помощью экспертов и первых лиц российских компаний показать, что из любой ситуации можно найти выход", - комментирует исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня.

Условия участия на сайте форума.

Экономика Бизнес

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