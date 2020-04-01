ВС Испании не даст властям Каталонии выпустить политиков из тюрем

Верховный суд Испании предупредил власти Каталонии об уголовной ответственности, если они под предлогом сокращения рисков распространения коронавируса выпустят из тюрем политиков, осужденных за подготовку и проведение незаконного референдума о независимости региона. Как пишет El Mundo, разъяснения о недопустимости подобного шага уже разосланы директорам исправительных учреждений, где отбывают наказание Ориол Жункерас, Рауль Ромева, Жорди Куишар и другие.

О своей жесткой позиции председатель второй палаты (по уголовным делам) Верховного суда Мануэль Марчена Гомес заявил после того, как Женералитат поручил специальным комиссиям рассмотреть дела каталонских политиков, которым ранее дозволили временно покидать стены тюрьмы, и решить вопрос о переводе их в заключение на дому. В настоящее время часть заключенных, не связанных с организацией референдума, уже была временно отпущена по домам, и власти Каталонии решили распространить эту поблажку и на осужденных политиков.

Верховный суд выступает категорически против этого. Там уже назвали "издевательством" над судебной системой то, что эти заключенные, приговоренные к длительным срокам за "тяжкие преступления" всего через четыре месяца после вынесения приговора воспользовались пунктом 100.2 тюремных правил, чтобы в качестве волонтеров выходить из тюрьмы. Впрочем, после начала эпидемии коронавируса эта практика была отменена.

Ранее Жункерас, Ромева и Куишар подали прошения о приостановке действия вынесенных им приговоров из-за ситуации с коронавирусом в стране. Они просят заменить тюремное заключение альтернативными мерами наказания. При этом политики подчеркивают, что всегда добровольно являлись в суд и не пытались бежать ни во время следствия (правда, почти все время они провели в предварительном заключении), ни когда выходили из тюрьмы в качестве добровольцев.

"Распространение COVID-19 породило ситуацию, которая потребовала объявления чрезвычайного положения, чтобы справиться с кризисом в области здравоохранения. Эта ситуация, как признало министерство внутренних дел, особенно серьезна в тюрьмах, заключенные считаются группой риска", - подчеркивает один из их адвокатов Андреу Ван дер Эйден. На карту поставлено право на жизнь, физическую и моральную неприкосновенность, право на достоинство и право на семейную жизнь, дальнейшее пребывание в камере может нанести непоправимый ущерб, говорят сами политики.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того, как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Лидеры националистов были арестованы и через два года осуждены на длительные сроки (правда, экс-глава Женералитата Карлос Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия). Однако к началу марта 2020 года все они добились права покидать стены тюрем, чтобы работать волонтерами в различных учреждениях.

Тем временем в мире разразилась пандемия коронавируса. Власти Китая в конце 2019 года проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Затем болезнь распространилась по всему миру. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 845 тысяч человек. В Испании зафиксировано 102 136 случаев, 9 053 человека скончались.

В тюрьмах королевства в настоящее время отбывают наказание свыше 50 тысяч человек. У 9 из них был обнаружен коронавирус, еще 34 находятся под подозрением.