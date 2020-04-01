Глава государства распорядился организовать призыв с 1 апреля по 15 июля. Однако принятое министром обороны из-за пандемии коронавируса решение - отправлять ребят по воинским частям не ранее 20 мая, - кое-кто интерпретировал, как перенос сроков или даже приостановку солдатского набора. Военным чиновникам пришлось объяснять, что разъезд новобранцев по местам службы действительно несколько сдвинется по времени, но в любом случае завершится до середины июля. Ни о какой приостановке призывных мероприятий речи не идет.

Надо иметь в виду, что набор молодых солдат осуществляется как бы в два этапа. На первом парней вызывают в военкомат, где они сначала проходят тщательное медосвидетельствование. А при наличии некоторых заболеваний дополнительно обследуются в стационарных клиниках и больницах. Затем молодых людей приглашают на заседание призывной комиссии, которая решает: отправить человека в армию, освободить его от службы или предоставить отсрочку для поправки здоровья, учебы или по семейным обстоятельствам.

На втором этапе те, кто может и должен служить, приезжают на сборные пункты, где ребят переодевают в форму. Оттуда же призывники разъезжаются по воинским частям.

Традиционно весь этот процесс - от вызова в военкомат до отправки на службу - растягивается с апреля до середины июля. Таким он будет и в нынешнем году. Однако, если массовый разъезд по гарнизонам прежде начинался после майских праздников, сейчас из-за коронавируса его передвинули на вторую половину мая.

На опасную инфекцию протестируют всех отправляемых на службу призывников. Для студентов, женатых с детьми и других "льготников" в комиссариатах введут отдельные часы приема

В интересах самих призывников всю работу в военкоматах несколько растянут по времени. Это нужно для того, чтобы исключить скопления там большого числа людей. А еще - для более тщательной проверки здоровья ребят.

На опасную инфекцию протестируют всех отправляемых на службу. Для студентов, призывников с детьми и других "льготников" в комиссариатах введут отдельные часы приема. Сами комиссариаты перейдут на режим раздельного посещения, а графики работы призывных комиссий составят с учетом разграничения по датам явки призывников.

"Главная задача - не допустить возникновения и распространения коронавируса среди призывников и военнослужащих, - заявил в интервью "Красной звезде" начальник Главного оргмобуправления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами".

С 14 мая в минобороны заработает специальная "горячая линия". По вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени по телефонам 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98 все обратившиеся получат исчерпывающую информацию по вопросам весеннего призыва.