Всероссийские проверочные работы могут пройти в онлайне

Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут пройти в дистанционном режиме. Такой вариант рассматривает Рособрнадзор. Об этом заявил врио руководителя ведомства Анзор Музаев, выступая на онлайн-марафоне "Домашний час" в соцсети "ВКонтакте".

- Если ситуация будет ухудшаться, ВПР можно будет провести в дистанционной форме, мы рассматриваем такой вариант, - рассказал Анзор Музаев. - Здесь, конечно, с объективностью может быть все не так хорошо, как если бы ребята писали работу в школе. Но ребята хотя бы ознакомятся с этими работами, самые честные ученики сами сделают эту контрольную, без помощи интернета и родителей. Отправят работу учителю - и тот поставит оценку. В первую очередь, эти работы нужны для самого ученика - понять свой уровень знаний.

Но это только один из возможных сценариев - пока же принято решение, что школа сможет провести Всероссийские проверочные в любое удобное время до конца учебного года.