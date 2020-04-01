Мишустин предложил ввести мораторий на блокировку счетов бизнесменов

В связи с ситуацией с коронавирусом предлагается ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса, а также ИП. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям, - сказал Мишустин.

Кроме того, правительство предлагает распространить мораторий на проверки в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, заявил он. Речь об НКО, работающих в наиболее пострадавших в результате пандемии отраслях. Им будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства.