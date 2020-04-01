Выплаты ветеранам ко Дню Победы начались в Беларуси

За месяц до юбилейной даты Великой Победы в Беларуси приступили к выплате единовременной материальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Об этом стало известно БЕЛТА в среду из источника в Министерстве труда и социальной защиты.

В настоящее время, уточняет агентство, в республике проживают менее пяти тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, а непосредственно участников боевых действий - 2883. Кроме того, в стране насчитывается около 14,5 тысячи граждан, которые пострадали от последствий минувшей войны. Всем им будет оказана финансовая поддержка с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

В министерстве подчеркнули, что помощь будет оказываться дифференцировано. Два Героя Советского Союза, которые проживают в белорусской столице, - это Василий Мичурин и Иван Кустов - получат по 2,5 тысячи белорусских рублей. А инвалидам и участникам ВОВ, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также тем, кто участвовал в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации, предусмотрена сумма в размере 1,7 тысячи белорусских рублей.

Материальная помощь ветеранам войны, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу; работавшим на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; трудившимся на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и награжденных медалями "За оборону Ленинграда" и "Жителю блокадного Ленинграда" составит 900 рублей.

По 700 белорусских рублей предполагается выплатить гражданам, пострадавшим от последствий войны. Это члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны (супруги, не вступившие в новый брак; дети-инвалиды с детства (в том числе усыновленные, удочеренные); другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством. Также это бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

При наличии права на оказание единовременной помощи по нескольким основаниям, пояснили в министерстве, она "будет оказана по основанию, предусматривающему наибольшую выплату".