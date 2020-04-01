Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 43-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждено постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 43-ПГ

Изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Ввести с 16 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности).

2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

3.2. посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных центров, досуговых заведений и объектов спорта, размещенных в помещениях;

3.3. с 28 марта по 05 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также дистанционной доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций или обеспечение питания в гостиницах, аэропортах и железнодорожных вокзалах;

3.4. с 31 марта по 05 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации), организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением организаций, оказывающих услуги по пошиву защитных масок, ритуальные услуги);

3.5. с 31 марта по 05 апреля 2020 года работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3.6. с 31 марта по 05 апреля 2020 года предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях, занимаемых государственными органами Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными учреждениями в Ямало-Ненецком автономном округе (в том числе многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан, в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений. При этом государственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде, в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений.

4. Запретить курение кальянов в помещениях ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания и в иных общественных местах.

5. Обязать граждан, посещавших после 01 марта 2020 года территории зарубежных государств:

5.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию, организованную на базе государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по номеру телефона 8-800-200-01-15 или по номерам телефонов 8-800-100-03-12, 8 (34922) 4-02-59;

5.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

5.3. соблюдать постановления, предостережения, предложения и рекомендации должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. Обязать граждан с 01 по 05 апреля 2020 года обеспечить режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следованию к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация (выполнение, предоставление) которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не распространяется на:

1) работников непрерывно действующих организаций;

2) работников медицинских и аптечных организаций;

3) работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

4) работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

5) работников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, работников органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, работников подведомственных государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

7) муниципальных служащих в Ямало-Ненецком автономном округе, работников органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, работников подведомственных муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений.

7. Обязать:

7.1. граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси);

7.2. органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, чья деятельность связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе служащими и работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и специального режима пропуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), салонах транспортных средств.

8. Обязать соблюдать c 01 по 15 апреля 2020 года режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания) граждан в возрасте старше 60 лет, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Режим самоизоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не распространяется на:

1) работников непрерывно действующих организаций;

2) работников медицинских и аптечных организаций;

3) работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

4) работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

5) работников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, работников органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, работников подведомственных государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

7) муниципальных служащих в Ямало-Ненецком автономном округе, работников органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, работников подведомственных муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений.

Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 60 лет обеспечить их отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей или предоставить оплачиваемый отпуск.

9. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.

10. Рекомендовать жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, а также гражданам, временно находящимся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, отказаться от поездок за рубеж, ограничить выезд за пределы территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

11. Государственным гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа, работникам государственных учреждений и предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа на период действия режима повышенной готовности в обязательном порядке информировать представителя нанимателя (работодателя):

11.1. о всех случаях выезда за рубеж, начиная с 01 марта 2020 года;

11.2. о намерении выезда за рубеж.

12. Руководителям центральных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителям учреждений и предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа:

12.1. незамедлительно письменно информировать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - оперативный штаб), о каждом случае, указанном в пункте 11 настоящего постановления;

12.2. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия между органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе и организациями всех форм собственности при реализации своих полномочий.

13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

13.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в соответствии с федеральным законодательством;

13.2. обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

13.3. осуществлять качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.) во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа;

13.4. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

13.5. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

13.6. рекомендовать продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и длительность междувахтового отпуска работников, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;

13.7. не допускать увольнения работников по инициативе работодателя, принудительного направления в отпуск без сохранения заработной платы в период самоизоляции работников, перевода работников на дистанционный режим работы без оформления соответствующих документов по причинам, связанным с неблагополучной ситуацией, обусловленной угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством;

13.8. обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, дистанционный режим работы, позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых организацией.

14. Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:

14.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, для лиц, указанных в подпункте 5.2 пункта 5, пункте 9 настоящего постановления, в соответствии с федеральным законодательством;

14.2. организовать работу медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, по приоритетному оказанию медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, контактировавшим с ними лицам и пациентам старше 60 лет с привлечением дополнительной численности медицинских работников;

14.3. обеспечить готовность медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

14.4. предусмотреть и обеспечить оплату труда медицинских работников в особых условиях труда, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

14.5. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

14.6. обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

15. Департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа отменить:

15.1. посещение физкультурно-спортивных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

15.2. участие спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за его пределами, а также за рубежом.

16. Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа:

16.1. организовать принятие в установленном порядке решения о переносе каникул обучающихся в образовательных организациях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 18 марта 2020 года;

16.2. организовать в подведомственных образовательных организациях общего образования, среднего профессионального образования и организациях дополнительного образования реализацию образовательных программ посредством использования дистанционных образовательных технологий;

16.3. организовать обеспечение наборами продуктов питания обучающихся в подведомственных образовательных организациях среднего профессионального образования (которые обеспечивались питанием в период обучения в образовательной организации) в период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

16.4. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, в том числе детей;

16.5. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе до сведения образовательных организаций иных форм их собственности рекомендации органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.

17. Департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить первоочередное санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств по расходам окружного бюджета, осуществляемым при реализации мер по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

18. Департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:

18.1. разработать и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

18.2. совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласованию), департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

19. Департаменту молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа отменить выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа до 30 апреля 2020 года.

20. Департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа:

20.1. исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за её пределы;

20.2. ограничить посещение учреждений культуры, в отношении которых департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечив предоставление доступа к электронным ресурсам указанных учреждений в режиме удаленного доступа;

20.3. приостановить занятия в клубных формированиях, коллективах самодеятельного искусства, а также посещение кинозалов в культурно-досуговых учреждениях;

20.4. оказать содействие органам местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе по организации реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств с применением дистанционных образовательных технологий в детских школах искусств;

20.5. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе до сведения учреждений культуры и образовательных организаций дополнительного образования информацию об ограничении посещений учреждений культуры, отмене мероприятий, проводимых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и выездов творческих коллективов, а также обучающихся детских школ искусств по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за её пределы.

21. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами социальной защиты населения муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

21.1. временно приостановить прием от граждан документов и сведений, которые представляются в орган социальной защиты населения получателями региональных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи самостоятельно для продления выплат и не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам. Органам социальной защиты населения продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений;

21.2. максимально ограничить посещение гражданами органа социальной защиты населения, одновременно обеспечив телефонное консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут);

21.3. обеспечить информирование граждан о временном механизме продления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также о возможности получения государственных услуг путем электронной подачи документов с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или направления почтовой корреспонденции;

21.4. в случае подачи заявления на получение государственной услуги с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" региональные меры социальной поддержки и государственную социальную помощь назначать на срок не более чем до 30 сентября 2020 года на основании копий документов, направленных гражданами на электронную почту органа социальной защиты населения или помещенных в специальный почтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения (заверять копии документов в установленном законодательством порядке в данном случае не требуется; гражданам, которым меры социальной поддержки и государственная социальная помощь назначены в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, необходимо после 01 октября 2020 года в течение трех месяцев представить в орган социальной защиты населения подлинники документов и сведений, представленных в копиях).

22. Органам управления и силам территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнить мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.

23. Государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг":

23.1. до 22 марта 2020 года обеспечить бесперебойный, круглосуточный приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, посредством телефона горячей линии 8-800-200-01-15;

23.2. обеспечить посредством рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи информирование граждан о введенных ограничениях и мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV.

24. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу организовать:

24.1. проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

24.2. информирование населения Ямало-Ненецкого автономного округа о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, через средства массовой информации.

25. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по Ямало-Ненецкому автономному округу оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

26. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

27. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям торговых объектов (территорий), а также осуществляющим перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

28. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по управлению многоквартирными домами соответственно, обеспечить:

28.1. регулярную дополнительную санитарную обработку помещений общего пользования в многоквартирных домах;

28.2. реализацию комплексных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

29. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи, в том числе доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", абонентам старше 60 лет при отсутствии средств на лицевом счёте абонента.

30. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе:

30.1. обеспечить в пределах своих полномочий выполнение настоящего постановления;

30.2. принять меры по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, аналогичные мерам, предусмотренным настоящим постановлением (в том числе дополнительные);

30.3. организовать обеспечение наборами продуктов питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе (которые обеспечивались питанием в период обучения в образовательной организации) в период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

30.4. письменно ежедневно информировать оперативный штаб о принимаемых в рамках настоящего постановления мерах.

31. Перевести оперативный штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

32. Руководителю оперативного штаба ежедневно, к 15 часам 00 минутам, представлять Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о ситуации, связанной с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе о количестве заболевших в случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.".







