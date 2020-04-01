За 2 месяца количество аппаратов ИВЛ в медучреждениях увеличится на 8 тысяч

Минздрав закончил инвентаризацию парка медицинской техники, необходимой для лечения больных тяжелой формой COVID-19. До конца мая больницы будут дополнительно укомплектованы еще более чем 8 тысячами аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба.

- Респираторная поддержка - это важнейшее условие оснащения стационаров. 70 процентов перепрофилированных коек оснащены респираторной поддержкой, - сообщил замминистра. - Проведена очень большая работа: мы на сегодняшний день знаем, сколько в каждом субъекте аппаратов ИВЛ в действии и какой дефицит. Правительством привлечены все производители, в первую очередь, отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность.

Кроме того, Уйба отметил важность подготовки медиков к работе в условиях эпидемии, отметив, что в приоритете - защита медицинского персонала и его обучение.

- Знания - это важнейшее условие защиты, поэтому мы сегодня обучили на вебинарах более 500 тысяч медицинских работников. Как надевать средства индивидуальной защиты, как снимать их, как пользоваться теми или иными средствами дезинфекции. Потому что главное сегодня - действительно сберечь медицинский персонал, чтобы выстоять и противостоять данной инфекции, - заявил Уйба.