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01.04.2020 23:15
Рубрика: В мире

За угрозу заразить коронавирусом полицейского лондонец осужден на 6 месяцев

55-летний житель британской столицы Адам Льюис приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за сопротивление полиции и угрозы заразить правоохранителя коронавирусом, передает РИА Новости.

Фото: youtube.com
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"Мужчина, кашлявший на полицейского, заявляя, что заражен коронавирусом, был отправлен сегодня в тюрьму на шесть месяцев, - говорится в комментарии Скотланд-Ярда. - Этот случай, по всей видимости, является первым в Лондоне примером тюремного срока за связанный с сотрудником полиции и имеющий отношение к COVID-19 инцидент",

По данным полиции, на странное поведение Льюиса на лондонских улицах обратили внимание прохожие: мужчина дергал ручки припаркованных машин, проверяя, закрытs ли они.

Когда полисмен попытался остановить хулигана, тот оказал яростное сопротивление и пригрозил заразить коронавирусом, которым, по его словам, болел сам. В доказательство Льюис принялся кашлять в лицу копу и попытался даже плюнуть. После этого хулиган был скручен и доставлен в участок.

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