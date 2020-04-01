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01.04.2020 16:32
Рубрика: Власть

Захарова: Страны должны помогать друг другу не только во время кризисов

Текст: Марина Алешина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который оценил помощь, которую Москва направила Италии для борьбы с коронавирусом. По словам Столтенберга, отвечавшего на вопрос журналиста, в условиях кризиса "все страны должны помогать друг другу".

Фото: Из личного архива Виктории Киселевой
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При этом он отметил, что каждое государство самостоятельно принимает решение о том, какую помощь оно готово оказать или принять.

Захарова заочно вступила с норвежцем в дискуссию у себя на страничке в Facebook. По мнению официального представителя МИД, страны должны помогать друг другу отнюдь не только во время кризисов, но и "в принципе" - как раз для того, чтобы этих кризисов избежать.

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