Захарова: Страны должны помогать друг другу не только во время кризисов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который оценил помощь, которую Москва направила Италии для борьбы с коронавирусом. По словам Столтенберга, отвечавшего на вопрос журналиста, в условиях кризиса "все страны должны помогать друг другу".

При этом он отметил, что каждое государство самостоятельно принимает решение о том, какую помощь оно готово оказать или принять.

Захарова заочно вступила с норвежцем в дискуссию у себя на страничке в Facebook. По мнению официального представителя МИД, страны должны помогать друг другу отнюдь не только во время кризисов, но и "в принципе" - как раз для того, чтобы этих кризисов избежать.