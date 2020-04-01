Виктория Киселева из Новосибирска поселилась в небольшой итальянской деревне в Подвенеции (Венето) 14 лет назад. Она рассказала "РГ", как на границе с "полыхающей" от коронавируса Ломбардии переживают жесткий карантин.

"Многие долго не понимали, что это серьезно: ходили по барам, встречались с друзьями. Всю опасность ситуации осознали только тогда, когда стали умирать соседи, а число погибших по всей стране расти в геометрической прогрессии. Поэтому я призываю всех своих друзей и в России, и в других странах поверить, что угроза реальна, и постараться сделать все, чтобы спасти себя, своих близких и всех вокруг", - говорит наша соотечественница.

Поначалу Виктория и сама не придерживалась рекомендаций: заходила в кафе выпить чашечку кофе. "Карантин в Италии ввели в конце февраля, но бары и рестораны еще работали, правда, только до 18 часов. Поэтому многие посещали их утром и в обед. Передвижения по улицам еще жестко не контролировали. Были только рекомендации не выходить из дома без особой надобности, не подходить друг к другу ближе чем на метр, мыть руки", - пояснила она.

Итальянцы с их южным темпераментом просто не в силах были сидеть дома, они продолжали активно общаться, обниматься при встречах, посещать общественные места. Пожилых людей, для которых новый вирус особенно опасен, можно было встретить и в барах, и на улицах.

- С 9 марта ввели строгий карантин по всей стране, - вспоминает сибирячка. - С этого дня выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеку и на работу. Правда, поначалу было сделано исключение для любителей бега и владельцев собак - им разрешили пробежки и прогулки. И тут вдруг все неожиданно стали заядлыми любителями спорта или обзавелись собаками. В результате на улицах стало даже больше народу, чем обычно. Даже восьмидесятилетние дедушки выходили в спортивных костюмах, чтобы в тесном кружке своих сверстников обсудить новости. Поэтому прогулки и пробежки тоже запретили.

Многие, по словам Виктории, поначалу отмахивались, говорили "ерунда, это не хуже гриппа", и даже посмеивались над теми, кто следовал рекомендациям. Сейчас все сидят по домам и лишний раз стараются не выходить на улицу.

- Поход в магазин превращается в настоящую спецоперацию, - рассказывает она. - Еще дома нужно заполнить документ, в котором указать цель своего передвижения по улице и точный маршрут. Если тебя остановит патруль и окажется, что ты идешь не туда, куда заявил, то тебя оштрафуют на сумму от 300 до 4000 евро. В супермаркет я обязательно надеваю маску и одноразовые перчатки и стараюсь набрать продуктов сразу на неделю-две.

Из-за нехватки масок многие шьют их сами из марли. Некоторые делятся ноу-хау в интернете: марлю складывают в несколько слоев, так, чтобы в середину еще можно было вставить специальный одноразовый вкладыш. В качестве вкладышей итальянцы используют детские гигиенические салфетки. "Такие маски хороши тем, что в отличие от одноразовых их можно использовать много раз. После похода в магазин или аптеку вкладыш-салфетку надо выбросить, а марлевую маску можно прокипятить и отпарить утюгом", - советует сибирячка.

В небольшой российско-итальянской семье Виктории каждый день выходит на улицу только ее муж Никола, который пока еще ездит на работу. Самое сложное, по ее словам, удержать дома пасынка-подростка - он все время норовит вырваться на волю, чтобы встретиться с друзьями.

- Был момент, когда мы совершенно потеряли счет времени, путали день с ночью, ходили в пижамах, - говорит Виктория. - Сейчас уже все понимают, что нужно придерживаться определенного распорядка дня и найти себе занятия, которые отвлекают и успокаивают. Кто-то из моих друзей записался на онлайн-курсы и вебинары, кто-то осваивает поварское искусство и удивляет семью кулинарными изысками. А я вот начала масштабную уборку в доме. Такая монотонная работа позволяет хоть на время переключиться и не впадать в депрессию.

Число жертв коронавируса в Италии, по мнению Виктории, зашкаливает потому, что здесь много пожилых людей, которые даже в 70-80 достаточно активны.

- Конечно, сыграло свою роль и то, что поначалу люди не придерживались рекомендаций, многие нарушали карантин, - считает она. - У нас на севере Италии хорошая медицина, но больницы просто физически не могли справиться с таким большим количеством заболевших. Когда объявили, что соседней Ломбардии срочно нужно 300 врачей, со всех уголков Италии и даже из-за рубежа откликнулись 3500 специалистов. Крупные автомобильные концерны начали печатать детали для аппаратов ИВЛ, известные дома мод шьют маски - такое сплочение и единение против общей беды я здесь вижу впервые.

Акцент

Мы недооценили...

"Ребята, это не грипп. Берегите себя и родных, сократите контакты, сидите дома, мойте руки, берите в магазины одноразовые перчатки. Сшейте себе маски - это не защитит, но позволит лишний раз не трогать лицо руками. Поверьте, это ни разу не выдуманная паника и совершенно не смешно. Угрозу нельзя недооценивать. Мы недооценили - потеряли время и людей", - просит нас Виктория из Венето, Италия.